La Marnatese Basket trasloca a Gorla Maggiore: “La palestra è troppo piccola”

È con grande dispiacere che scriviamo questo post ma… vista l’impossibilità di definire in tempi ragionevoli la possibilità di ampliare la capienza della nostra storica palestra, siamo stati costretti a trovare un’altra casa per la nostra prima squadra…

È stata una decisione sofferta ma presa per salvaguardare l’ordine pubblico e non costringerci a lasciare fuori dalla palestra i nostri tifosi. Come sapete la struttura di via Repubblica ha un limite di 99 persone inclusi gli atleti e quindi non più compatibile con l’affluenza media dell’ultima stagione…

Vi comunichiamo quindi che grazie alla disponibilità della società Draghi Gorlazy (specialmente Cecconello Diego, Enrico e Valerio) giocheremo al PalaGorla di Gorla Maggiore il sabato alle 18,30.