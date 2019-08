La Pro Patria soffre ma vince. Matelica battuto 1-0

La Pro Patria deve mettere in campo un extra di energia per battere il Matelica 1-0 e passare il primo turno di Coppa Italia. Decide la sfida un gol di Defendi al 27′ del secondo tempo. Gol all’esordio in maglia biancoblu per l’attaccante e rete pesante, che vale la qualificazione alla prossima gara della coppa nazionale, settimana prossima in casa dello Spezia. Esce a testa alta dallo “Speroni” il Matelica, che fa sudare non poco i tigrotti e nel finale, complice l’espulsione di Colombo al 36′ della ripresa, rischia di pareggiare; solo due interventi da gran portiere di Tornaghi permettono alla Pro Patria di portare l’1-0 fino al triplice fischio dell’arbitro.

FISCHIO D’INIZIO – La prima partita della stagione 2019-2020 vede la Pro Patria ospitare allo “Speroni” per il primo turno di Coppa Italia il Matelica, squadra marchigiana di Serie D. Mister Ivan Javorcic non rinuncia al collaudato 3-5-2 e schiera Tornaghi in porta, in difesa Molnar, Lombardoni e Boffelli. In mediana il regista è Bertoni con Colombo e Ghioldi ai fianchi, mentre sulle fasce agiscono Spizzichino e Galli, fresco di rinnovo. In attacco ci sono Le Noci e Parker. Il Matelica, allenato da Pier Francesco Battistini, scende in campo con un 4-2-3-1 che vede Moretti punta centrale supportato da Valenti, Rinaldi e Bugaro.

IL PRIMO TEMPO – I ritmi sono da partita di inizio agosto, ma il Matelica fa capire subito alla Pro Patria di essere una formazione con carattere. Nei primi minuti infatti sono i marchigiani a tenere maggiormente il pallino del gioco, pur senza creare occasioni da gol. La gara dei tigrotti è sorniona, la difesa chiude bene e in ripartenza si prova a pungere. Dopo un primo squillo biancoblu al 21′ – sinistro di poco alto di galli dai venti metri – l’occasione per sbloccare il match arriva al 30′ con Ghioldi che recupera un pallone in ottima posizione ma calcia a lato complice anche una strattonata del difensore. Nel finale di tempo i tigrotti si rendono pericolosi al 43′ con un colpo di testa di Parker angolato sul quale Urbietis si supera allungandosi e togliendo la palla dall’angolino. Al 45′ invece Spizzichino cade a terra in area dopo un contrasto, giocatori e tifosi protestano ma l’arbitro lascia correre. Il tempo si chiude così senza reti e con il risultato fermo sull 0-0.

LA RIPRESA – Sembra partire meglio nel secondo tempo la Pro Patria, che alza il baricentro ma non costruisce palle gol. Il Matelica attende e al 9′ sfiora il gol con un’azione veloce in ripartenza conclusa con un destro di Bugaro che sfiora il palo. Gli ospiti ci credono e Valenti al 20′ calcia alto di poco un mancino dalla lunga distanza. Javorcic capisce che è il momento di cambiare, toglie Le Noci e Parker per Defendi e Mastroianni e proprio la nuova coppia d’attacco costruisce la rete dell’1-0 al 27′: lancio lungo, Mastroianni di testa allunga la traiettoria per Defendi che parte con i tempi giusti e batte il portiere avversario in uscita. Primo gol in maglia biancoblu all’esordio per l’attaccante ex Cuneo. I tigrotti attaccano ancora in cerca del raddoppio ma al 36′ Colombo ferma un contropiede avversario e si becca il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in 10. Javorcic inserisce Palesi per Defendi (che gioca così 26′ minuti) per difendere il risultato. Nel finale è Tornaghi il grande protagonista: al 46′ alza sopra la traversa un tiro di Barbetta da dentro l’area, due minuti dopo è invece decisivo in uscita bassa su Alessandro Di Renzo. Intervento che salva il risultato e permette alla Pro Patria di avanzare al secondo turno di Coppa Italia.