Coppa Italia: Pro Patria – Matelica in diretta

Primo impegno ufficiale per la stagione 2019-2020 per la Pro Patria, che per il primo turno di Coppa Italia ospita allo “Speroni” il Matelica, squadra che ha belle ambizioni in Serie D. Potrete seguire la nostra diretta live interagendo con i commenti o con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaMatelica sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI