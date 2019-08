“La processione della Madonna, una tradizione da non perdere”

Giorni di fermento per la piccola Porto Valtravaglia. Il paese che si affaccia sul Verbano si sta preparando per la tradizionale Festa della Madonna e davanti alla Chiesa ci sono già le coccarde, bianche e azzurre.

foto dall’archivio di Primo Minetti

«Iva e le altre signore di Porto stanno allestendo le strade, in vista della processione di giovedì sera», raccontano Mauro Fiorini, Vittore Agnetti e Luciano Spallon, storici residenti di Porto.

Insieme ad un altro gruppo di cittadini, stanno organizzato una nuova edizione di quella che può essere definita la manifestazione con radici più antiche di questo paese di quasi duemila e cinquecento anime. «Abito qui da quarant’anni e c’è sempre stata», racconta Vittore, «È una ricorrenza molto sentita e molto particolare, sicuramente unica da queste parti».

La sera di Ferragosto infatti, si tiene la processione della Madonna sul lago. Le barche di pescatori partono da Punta Molino, trasportando la statua che durante l’anno si trova nella chiesa parrocchiale. Percorrono il tragitto fino al piccolo porto, per poi dare inizio alla processione per le strade del paese. «È molto caratteristica, alcuni cittadini aprono i cortili e partecipano mettendo lumini sul percorso, inoltre si creano zone per fare riposare i trasportatori», continuano.

In realtà quest’anno, sono ancora alla ricerca dei quattro uomini che porteranno la statua, «ci vuole forza perchè è pesante ma siamo sicuri che li troveremo. La processione farà il seguente giro: Via Battisti, Via roma, Via Castello, poi Via Varese e Piazza della Chiesa dove ci sarà la benedizione, la messa e, alla fine, un piccolo banchetto per i fedeli». Il giorno dopo, venerdì 16 agosto, alle 10 e 15 si terrà anche la messa di San Rocco a Porto e Ronchiano.

foto dall’archivio di Primo Minetti

Una ricorrenza sacra, «alla quale teniamo davvero tanto e che non vogliamo lasciare morire» e alla quale si unisce quella più folcloristica della pro loco che dedica quattro giorni di iniziative a San Rocco.

Alla tensostruttura sul lungolago infatti, si terrà la sagra del pesce che avrà inizio già da mercoledì 14 e si concluderà domenica 18 agosto. In particolare, il giorno di Ferragosto, sarà aperta a pranzo e a cena e, dopo la processione, propone una serata danzante.