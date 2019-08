Luino, Kingsley Elliot Kaye in concerto

Sabato 10 agosto alle 21 si terrà il concerto pianistico di Kingsley Elliot Kaye. Ancora una volta il Parco a Lago della città diventa una stupenda cornice per un bravo artista compositore che si esibirà in pezzi ispirati a Luino, ai suoi luoghi e ai suoi poeti. Le musiche saranno originale e composte da lui.

In caso di maltempo il concerto verrà rinviato a sabato 17 agosto.

«Quest’anno si è voluto incrementare la proposta di concerti allargando ad artisti nuovi il palcoscenico del Parco a Lago. È stato scelto Elliot proprio per il suo curriculum, la sua carriera di compositore che inizia da studi classici e prosegue al Conservatorio Verdi di Milano. Avendo composto brani musicali anche di colonne sonore e per il teatro, lo spettacolo sarà coinvolgente», commenta l’Assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli.