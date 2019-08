“Luvinate ti vuole bene!” Il saluto del paese a don Norberto

‘Luvinate ti vuole bene!‘ Così è scritto sul bastone che il Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani ha donato a Don Norberto Brigatti, ospite al tradizionale pranzo della Terza Eta’ promosso dall’amministrazione, e che si è svolto domenica 18 presso il ristorante del Golf Club.

Quasi 100 Luvinatesi si sono così stretti intorno al parroco don Norberto, in partenza verso Segrate. «Grazie don Noberto per il servizio offerto nella nostra comunita’, a partire dalla presidenza della Scuola Materna condotta con impegno e decisioni in questi anni, oltre ai tanti momenti di dialogo tra Comune e Parrocchia che hanno permesso di mettere in campo soluzioni e risposte ai tanti bisogni emersi» ha detto il Sindaco Boriani.

E come dono speciale due bastoni per il cammino, «Con legna presa nei boschi del Campo dei Fiori e levigata da nostri artigiani- ha proseguito il Sindaco- Un bastone che significa anche guida paterna, ferma e sapiente, come abbiamo potuto constatare in questi anni. Un bastone e’ ben levigato, segno dell’utilizzo e del cammino compiuto fra noi. Il secondo invece e’ ancora nodoso, pronto per il ministero a Segrate».

Durante il pranzo poi spazio alle iniziative per la Terza Età di Luvinate che partiranno con settembre: sono stati presentati così il programma della seconda edizione dell’Università della Terza Eta’ che inizierà a settembre e le attivita’ del Gruppo di Cammino Luvinatese, oltre alla consueta presenza settimanale del Centro Anziani e della Luart. Iscrizioni da settembre in Comune.