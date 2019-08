Mostra Agricolo Zootecnica, tutto il programma

Ritorna lo appuntamento di settembre con la Mostra Agricolo Zootecnica, che quest’anno è giunta alla sua 34esima edizione. Tutte le iniziative si svolgeranno nel campo di via Roma e tra le vie limitrofe del centro cittadino, nelle giornate del 7 e 8 settembre.

PROGRAMMA

Sabato 7 settembre

ore 11:00 apertura dello Stand Gastronomico e del Mercato Agricolo Zootecnico

ore 15:00 sfilata per le vie cittadine di calessi, carrozze, cavalli e macchine agricole (partenza da p.za Mazzini)

ore 15:30 taglio del nastro e inaugurazione della XXXIV edizione della Mostra Agricolo Zootecnica

ore 16:00 lezioni di coniglicultura pratica, laboratori didattici per bambini

ore 19:00 apertura dello Stand Gastronomico

ore 21:00 gimkane e spettacoli equestri

Domenica 8 settembre

ore 9:00 riapertura della Mostra e del Mercato Agricolo

ore 10:00 battesimo della sella; laboratori didattici, laboratori di tosatura e mascalcia, lezioni di coniglicultura pratica

ore 11:00 cavalli in movimento, gimkane equestri non competitive

ore 11:30 apertura dello Stand Gastronomico

ore 14:00 cavalli in movimento, gimkane equestri non competitive

ore 15:00 lezioni di coniglicultura pratica e laboratori didattici per bambini

ore 19:00 apertura dello Stand Gastronomico