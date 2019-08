Nuova illuminazione, CInquestelle: “Speriamo sia la volta buona”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’attivista del Movimento Cinqestelle Gianfranco Cipriano in merito all’annuncio di qualche giorno fa relativo al progetto per l’illuminazione in città

Speriamo sia la volta buona! Dopo incessanti pressioni esercitate verso l’amministrazione a dotare il territorio di un efficace impianto di video sorveglianza a tutela di città e cittadini, pare si avvicini il momento della realizzazione dello stesso e quindi il concretizzarsi di un successo per la politica luinese.

Speriamo che come altri annunci, non si riveli come l’ennesimo proclama pre elettorale e che poi, svanisca nel nulla come l’anno scorso ad aprile che uno scritto, dava per buono il mese di dicembre 2018 per l’affidamento dell’appalto per l’impianto di videosorveglianza, ma ad oggi come si sa è ancora una promessa!

Comunque il risultato c’è; la giunta sente la pressione dei cittadini che si interessano al comune!

Una sola bacchettata sulla terminologia usata dall’assessore per annunciare il probabile futuro avvio dell’opera: “abbiamo voluto regalare”…

Qui nessuno regala nulla! I cittadini vi danno l’onore di gestire i loro soldi.

Il termine regalare, pare sia spesso snaturato del suo significato da questa amministrazione e ciò non piace per nulla.

Ci riserviamo di approfondire comunque la convenienza del contratto di parternariato (PPP) siglato tra amministrazione e Enel Sole Srl per adeguamento e forniture della rete energetica e di illuminazione pubblica.

Gianfranco Cipriano

Attivista M5S