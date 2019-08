Openjobmetis, missione iniziata tra gli applausi dei tifosi

Primo giorno di scuola, ma lezioni già a pieno ritmo per i giocatori della Pallacanestro Varese. Due ore di allenamento, la gran parte davanti agli occhi del pubblico, con tanta corsa ed esercizi tipici della preparazione atletica, affiancati solo nel finale da qualche lavoro con la palla ma senza concessioni al basket “vero”.

Attilio Caja e la sua banda, insomma, hanno deciso di non perdere tempo: «Solo un piccolo antipasto di quello che sarà il nostro lavoro estivo» spiega il confermatissimo allenatore biancorosso, ma l’impressione è appunto quella che il pedale dell’acceleratore sia subito schiacciato a fondo. E del resto, la gente apprezza: oltre 600 i presenti alla Enerxenia Arena, almeno nel momento di punta (possibile quindi che il totale dei tifosi transitati da Masnago sia stato maggiore) di una serata culminata poi con “l’invasione di campo” ad abbracciare giocatori nuovi e vecchi, con un selfie, una foto o un autografo sulla maglia a celebrare l’evento.

Non è quindi sbagliato parlare di “bagno di folla”, il che è sempre un bel segno visto che si parla di un giovedì d’inizio agosto, all’ora in cui qualcuno è ancora al lavoro. D’altra parte i dati degli abbonamenti sono stati ancora possenti e le aspettative – su una squadra ancora tutta da scoprire e capire – sono di nuovo alte.

«Attenzione perché alti sono anche i pericoli: le tre neopromosse sono di ottima caratura, tante avversarie hanno lavorato sul mercato e, a differenza degli anni scorsi, le retrocessioni saranno due» è il monito di Caja che non nasconde la voglia di partire forte e provare a dribblare le insidie di un calendario che non è certo dei migliori.

A osservarlo e ascoltarlo (dopo l’allenamento e prima degli autografi, il coach ha comunque tenuto un breve discorso di ringraziamento al pubblico, microfono alla mano) oltre alla gente comune anche qualche personaggio pubblico: dal presidente Marco Vittorelli a Rosario Rasizza (il tandem marchiato Openjobmetis) al sindaco Davide Galimberti, dal leggendario Sandro Galleani all’ex Ignis Massimo Lucarelli fino a Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio. Oltre naturalmente a diversi consorziati – quelli almeno che sono rimasti in città in tempo di ferie – e sponsor vari.

Sul campo, “dispensa” per Josh Mayo e Milenko Tepic, due tra i più esperti che però devono completare la serie di visite mediche (il play americano è arrivato quest’oggi) e che per questo sono rimasti a guardare dalla panchina. Già al lavoro invece tutti gli altri: Simmons è tirato a lucido, Clark appare particolarmente magro, Vene – il più gettonato con il trio di confermati italiani – in buona forma, Peak (che è anche il più giovane) apparso un po’ stremato al termine del lavoro condotto a lungo dal preparatore Barnaba e dai nuovi assistenti, Cavazzana e Seravalli. Anche per loro è stato un primo giorno in un mondo tutto da scoprire, che – lo si è notato una volta di più – ha una voglia matta di respirare basket a tinte biancorosse.