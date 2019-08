Poker di atlete varesotte ai Mondiali di Linz

Poker al femminile per il Varesotto ai prossimi mondiali di canottaggio, in programma a Linz (in Austria) tra il 25 agosto e il 1° settembre: l’ufficializzazione arriva direttamente dal direttore tecnico dell’Italia, Franco Cattaneo, che ha diramato la composizione degli equipaggi che formeranno una nutrita flotta azzurra, forte di ben 25 barche e 69 atleti.

A portare alta la bandiera dei sette laghi saranno dunque Sara Bertolasi, Federica Cesarini, Chiara Ondoli e Giulia Mignemi: atlete che hanno alle spalle percorsi differenti ma che sono accomunate dal talento per questo sport, una qualità che metteranno a disposizione della Nazionale ma anche di se stesse, perché Linz è passaggio importante verso l’obiettivo di tutti gli sportivi, i Giochi Olimpici, che si terranno a Tokyo l’anno venturo.

LA VETERANA

Sara Bertolasi è l’unica delle tre ad aver già partecipato alle Olimpiadi, per ben due volte, Londra e Rio. Bustocca d’origine e varesina d’adozione, la 31enne tesserata per la SC Milano gareggerà a Linz sul quattro senza senior, barca differente rispetto a quel due senza che l’ha vista “inquilina” per tanti anni ai massimi livelli. Ora su quell’armo ci sono Kiri Tontodonati e Aisha Rocek: Bertolasi quindi scenderà in acqua insieme a Alessandra Montesano (Eridanea), Valentina Iseppi (Aniene) e Alessandra Patelli (Padova), quest’ultima compagna di equipaggio di lungo corso di Sara.

LA CONFERMA

Federica Cesarini, bandiera della Canottieri Gavirate e tesserata anche per le Fiamme Oro, di anni ne ha 23 appena compiuti, e nelle ultime stagioni ha saputo imporsi all’attenzione della dirigenza azzurra a suon di risultati, fino a “ricevere” un sedile sulla barca olimpica dei pesi leggeri, il doppio. Sarà questa la sua gara a Linz, accanto alla cremonese Valentina Rodini: una coppia già affiatata e già d’argento (oro mancato di un soffio) quest’anno in Coppa del Mondo. Cesarini (e Rodini) dovranno difendere il proprio posto dalla concorrenza interna e hanno le carte in regola per ben figurare. Quest’anno e, chissà, per quello prossimo.

L’AMERICANA

Chiara Ondoli, da giovane, era una di quelle atlete che gli americani catalogano come rising star, stella nascente. Angerese, esplosa con il body della società di casa (la De Bastiani), oggi Chiara ha quasi 24 anni, veste i colori della Canottieri Aniene e ha nel proprio bagaglio una importante esperienza didattica e sportiva alla Washington University di Seattle. La nazionale non la ha mai persa di vista (e viceversa): a Linz ci sarà posto anche per lei su un quattro di coppia che comprende la compagna nell’Aniene, Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi (Arno) e Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli).

L’UNIVERSITARIA

Dalla Sicilia a Varese per diventare grande con i libri e con i remi in mano. Giulia Mignemi, classe ’99, è ancora tesserata per la SC Aetna ma allo stesso tempo fa parte del college di canottaggio dell’Università dell’Insubria, una delle unità sportive d’élite che caratterizzano l’ateneo varesino. Giulia sta compiendo in azzurro la classica trafila delle categorie giovanili ma non è nuova a convocazioni con la nazionale maggiore: in Austria sarà sul quattro pesi leggeri con Greta Martinelli (Tremezzina), Silvia Crosio (Amici del Fiume) e Arianna Noseda (Lario). Una gara “non olimpica” che però può aiutare le giovani italiane a consolidare la propria esperienza internazionale.