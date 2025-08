Aroldi e Gerosa fanno grande Corgeno: oro alla Coupe de la Jeunesse

L’Italia del remo è andata molto bene a livello complessivo nella Coupe de la Jeunesse di canottaggio, la grande manifestazione giovanile disputata quest’anno a Linz, in Austria. Il gruppo azzurro si è piazzato al secondo posto della classifica assoluta a punti ma anche in quelle maschile e femminile, sempre alle spalle della corazzata Gran Bretagna.

Diciassette le medaglie conquistate ma solo una di queste è d’oro: fa però grande piacere sottolineare come la vittoria sia arrivata da un equipaggio “targato Varese” e per di più espressione di una piccola società sportiva, la Canottieri Corgeno di Vergiate.

Neve Aroldi e Aurora Gerosa hanno infatti vinto domenica l’oro nel due senza femminile, specialità nella quale hanno battuto proprio le quotatissime inglesi al termine di un duello emozionante. Nella medesima prova disputata al sabato le due corgenesi erano state d’argento alle spalle delle britanniche. «Una gara molto combattuta sino ai 750 – ha spiegato Aurora al termine della regata – la Gran Bretagna ci ha dato molto filo da torcere ma questa volta siamo riuscite a metter la punta davanti e a mantenerla sino alla fine. Lo spirito di squadra ha fatto la differenza». Un oro reso ancora più speciale perché arrivato nel giorno del compleanno (il 17°) di Neve Aroldi: festa doppia in casa Italia.

La spedizione varesina in Austria ha colto altri allori nella “Contea dei Remi”. Il due senza maschile ha portato in dote un argento e un bronzo per Loris Piscia, classe 2007 della Canottieri Monate. Lo stesso bottino colto da Leonida Arra della Canottieri Varese: il suo quattro di coppia maschile (con Leonardo Tronca, Andrea Cigala, Matteo Bossone) ha colto un terzo posto al sabato, migliorato – con argento – domenica.

Allori anche in casa Canottieri Gavirate: Mattia Remelli e Matias Thomazetto (con Mattia Mari e Riccardo Benedusi) hanno conquistato un bronzo nel quattro senza maschile nella seconda giornata di gara, arrivando a un soffio dalla seconda piazza occupata dall’Ungheria. E a completare un viaggio speciale in quel di Linz c’è stato l’otto mix (maschile e femminile) con ai remi di nuovo Aroldi, Gerosa e Piscia. L’Italia è stata d’argento in questa nuova disciplina che ha esordito in via ufficiale in Coppa del Mondo a Varese.