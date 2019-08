Sabato di super lavoro per il soccorso alpino

Tre diversi interventi nel giro di poche ore. Il 24 agosto i tecnici del soccorso alpino della delegazione lariana hanno avuto un sabato di super lavoro in provincia di Varese.

L’intervento più delicato è stato a Sangiano dove poco prima delle 15 è scattato l’allarme per un infortunio in un luogo impervio. Un uomo di 67 anni è infatti precipitato, rimanendo bloccato e con una gamba ferita. Sul posto sono stati così inviati i soccorritori che hanno caricato l’uomo su una barella, lo hanno portato in sicurezza e da lì affidato alle cure dei soccorritori di Areu.

I sanitari sul posto con ambulanza ed elicottero hanno aspettato l’arrivo del ferito che è poi stato caricato sul velivolo e portato in ospedale (nel video in basso il momento del caricamento, ndr). Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato ricoverato in codice giallo.

Altro intervento in zona impervia è stato quello in mattinata. Questa volta la chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 10.30 dalle cascate di Cittiglio. Lì un escursionista di 32 anni ha segnalato di essere rimasto bloccato nel sentiero tra la seconda e la terza cascata, un passaggio molto pericoloso dove poco più di un mese fa è morto un ragazzo riaccendendo i riflettori sulla sicurezza di quella zona. L’intervento in questo caso è avvenuto in collaborazione con i vigili del fuoco.

Il terzo intervento è invece scattato alle 16 e ha riguardato un deltaplano caduto a Laveno Mombello. Anche in questo caso l’allarme riguardava un luogo impervio e quindi la centrale operativa del 112 ha allertato anche in CNSAS. Fortunatamente in questo caso le due persone coinvolte non sono rimaste ferite in modo serio e l’intervento è stato interrotto prima dell’arrivo in posto.