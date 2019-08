Sequestrati 30 kg di cannabis a Malpensa ma forse è legale

Tentano di esportare 30 kg di cannabis sativa in Svizzera ma il carico viene fermato a Malpensa per accertamenti. C’è sempre più confusione in Italia attorno alla produzione e alla vendita della cosiddetta cannabis legale, ovvero quella che contiene meno dello 0,2% di thc (il tetraidrocannabinolo, il principio attivo stupefacente).

Ne sanno qualcosa i proprietari di un’azienda agricola di Sabaudia che produce canapa e che, proprio a causa della confusione che regna sotto il cielo italiano, aveva pensato di vendere il proprio raccolto all’estero. Il rischio, generato da una sentenza della Corte di Cassazione, che in Italia potesse essere considerata stupefacente li ha spinti a provare l’esportazione.

La sentenza dice che è illecita la cessione, la messa in vendita, la commercializzazione al pubblico a qualsiasi titolo di foglie, infiorescenze, olio e resina derivati dalla coltivazione della cannabis light. Questa frase sta praticamente mettendo in ginocchio un intero settore che dal 2016 ha creato migliaia di posti di lavoro e un’intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione al dettaglio che, secondo alcune stime, avrebbe sottratto alla criminalità una bella fetta di guadagno illecito.

La marijuana sequestrata a Malpensa, spedita in maniera del tutto lecita e trasparente, verrà ora analizzata dalla Guardia di Finanza e dal magistrato della Procura di Busto Arsizio. Probabilmente verrà dissequestrata ma non è chiaro se potrà essere esportata oppure no.