Sos Malnate, parte il corso per volontari

Martedì 10 e giovedì 26 settembre, alle ore 21, presso la sede di via I Maggio, Sos Malnate presenterà i nuovi corsi per diventare volontario.

Durante queste serate verrano presentate le attività e le molteplici possibilità per diventare volontario. Verranno svelati i corsi per soccorritori, addetto al trasporto disabili e centralinisti.

Non è obbligatorio iscriversi ma se è possibile i dati a questo link https://tinyurl.com/y6p6uxy5 per organizzare meglio le serate. Queste presentazioni sono pensate per rispondere ad ogni domanda o dubbio e per introdurti nel mondo di Sos.

Il corso per soccorritori inizierà ufficialmente giovedì 3 ottobre e si terrà tutti i martedì e giovedì sera come da programma che sarà illustrato nelle due serate di presentazione di settembre.