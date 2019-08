Una giovane donna incinta, la gravidanza a rischio e la necessità di agire davvero rapidamente: questi gli estremi che hanno attivato l’intervento di un aereo Falcon 900 del​ 31° Stormo di Ciampino per trasportare la donna da Cagliari a Milano, per ricevere cure specializzate.

L’operazione, avvenuta nella giornata di martedì 6 agosto, è iniziata con una richiesta di trasporto pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell’Aeronautica Militare che ha il controllo dei velivoli della Forza Armata in servizio di prontezza operativa 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. Il Falcon 900 ha dunque lasciato Ciampino per raggiungere l’aeroporto di Cagliari-Elmas “Mario Mameli”, dove ha imbarcato la donna, il marito e l’equipe medica per poi decollare in direzione Malpensa: lì ad aspettarli c’era un’ambulanza, pronta per il trasporto verso l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. La donna, ventisettenne, si trovava infatti in pericolo di vita e con rischi per la gravidanza.

Soventi sono gli interventi di velivoli ed equipaggi dell’Aeronautica Militare a favore della collettività -riporta il Ministero della Difesa-, e riguardano numerosi ambiti: trasporti sanitari di urgenza -che consentono di spostare in tempi rapidissimi pazienti in condizioni critiche verso centri specialistici su tutto il territorio nazionale insieme ad equipe mediche specializzate-, trasporti di organi per trapianti, interventi di ricerca e soccorso aereo -in caso di persone disperse e/o traumatizzate- e concorsi in caso di pubbliche calamità. In tali occasioni l’Aeronautica Militare, con reparti di volo dislocati su tutto il territorio, mette a disposizione velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi strettissimi ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche avverse.

Fonte: Aeronautica.difesa.it

Foto: CRI Area Nord Milanese