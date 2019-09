Appello riuscito, i cittadini ripuliscono i portici della stazione

Tre ore e passa di detergenti e olio di gomito, per riportare un po’ di decoro nella zona dei portici di piazza Giovanni XXIII, la piazza della stazione di Gallarate.

L’iniziativa è nata da un gruppo di commercianti attivi in zona, è stata fatta propria dall’amministrazione comunale e alla fine ha portato tante persone a partecipare.

L’appuntamento era per sabato mattina. Sul posto si sono presentati, oltre agli esercenti, anche il sindaco Andrea Cassani, gli assessori Francesca Caruso e Claudia Mazzetti, i giovani consiglieri comunali Niccolò Postizzi (Lega) e Anna Zambon (Pd). E ancora alcun rappresentanti della lista civica Città è Vita, alcuni delegati delle consulte rionali di centro e Cascinetta-Cajello. E poi anche tanti semplici cittadini, venuti a sostenere l’impegno per una zona in cui passano migliaia di gallaratesi ogni giorno, diretti in stazione.

I volontari hanno lavorato dalle 9.30 alle 12: alla fine le colonne del porticato sono state ripulite, così come altre superfici degradate da scritte, residui di volantini incollati e sporco vario “stratificatosi” negli anni.