Bobbiate in festa con San Grato e asinelli

Domenica 15 settembre si compirà la tradizionale festa patronale della parrocchia di Bobbiate.

Centro della festa sarà la celebrazione eucaristica di domenica mattina alle ore 11; in questa occasione, mentre sfileranno i rappresentanti delle corti con i rispettivi fantini per affidare le famiglie del rione a san Grato, la parrocchia si stringe attorno a don Mauro e suor Angela per salutarli a fine servizio pastorale vissuto nella comunità pastorale e in questa parrocchia.

Don Mauro Barlassina, responsabile della comunità pastorale Maria Madre Immacolata, e quindi parroco anche di Bobbiate, lascia l’incarico dopo nove anni per assumere quello di responsabile della comunità Pastorale Beato Paolo VI a Paderno Dugnano (Mi)

Suor Angela Magnoli, della famiglia religiosa Sorelle della Parrocchia, incaricata per l’iniziazione cristiana e pastorale giovanile presso la parrocchia e l’oratorio di Bobbiate, dopo sette anni di presenza si trasferisce nella Comunità Pastorale di Cavaria, Oggiona, Premezzo e S. Stefano.

La festa continuerà con entrambi nel pranzo al banco gastronomico e con gli eventi nel pomeriggio.

Notazione green: quest’anno la festa cerca di essere più eco-compatibile. Piatti, bicchieri e posate saranno biodegradabili e un’isola ecologica con un sistema di indicazioni ai partecipanti inviterà a differenziare i rifiuti e a lasciargli nel luogo di raccolta deputato.