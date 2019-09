Camion si ribalta allo svincolo di Busto, 336 in tilt

Incidente alla rotonda di via per Fagnano poco prima delle 6 di questa mattina (mercoledì) a Busto Arsizio. Un camion si è ribaltato creando non pochi disagi alla circolazione all’altezza dello svincolo per la ss 336/A8. (foto dei lettori di Varesenews)

Il 36enne alla guida del mezzo pesante, subito soccorso da un’ambulanza, non ha riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per le operazioni di rimozione del tir.

Allo svincolo, però, non sono mancati i disagi che, secondo alcuni, sarebbero acuiti dalla chiusura dello svincolo di Sant’Anna della ss 336. Da quando l’Anas ha deciso di chiuderlo, infatti, sono in molti a lamentare un aumento dei disagi le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono quel tratto di strada.

VIABILITA – Chi arriva da Busto direzione obbligatoria verso Iper e per chi arriva da Fagnano inversione alla rotonda Iper.