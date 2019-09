Commedie, teatro dialettale e non solo: il cartellone del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna di Gallarate presenta anche quest’anno la sua stagione.

«La direzione propone spettacoli di contenuti diversi, con l’intenzione di rispondere alle aspettative del pubblico: commedie brillanti, testi classici, musicali e temi spirituali. La speranza è che ciascuno possa trovare nel programma proposte interessanti e piacevoli, così da poter contribuire, con la vostra presenza, a mantenere viva l’attività del “nostro” Teatro»

Gli abbonamenti saranno in prevendita da giovedì 26 settembre a giovedì 10 ottobre (tel. 0331 245580, ogni giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30).

Ci sono tante formule diverse di abbonamento: quello con l’intero cartellone di 10 spettacoli, quelli con 7 o 5 spettacoli a libera scelta, quelli “Lui&lei”. Oltre ovviamente i singoli biglietti – anche scontati per under 25 – e la simpatica promozione per andare a teatro gratis nel giorno del proprio compleanno.

Gli spettacoli al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate

Si parte il 12 ottobre con “L’eredità fantasma” con la compagnia Tanto di cappello; sabato 26 ottobre la compagnia Dell’Aleph con la regia di Giovanni Moleri proporrà “Michelangelo, il giudizio”. A novembre spazio al teatro dialettale con “Che gibilee per quatter ghej” della compagnia I Catanaij (sabato 9 novembre) cui seguirà (sabato 23 novembre) “Roba minima… s’intend”, spettacolo-concerto del Teatro Ringhiera con canzoni dell’indimenticato Enzo Jannacci.

Sabato 14 dicembre tradizionale momento natalizio con il concerto gospel del Coro Jesus Love Blue Sky.

A gennaio si riprende (sabato 18) con “L’allenatore e la ballerina”, con la compagnia Giovani di Lucca. A febbraio si prosegie con “Pautasso Antono esperto di matrimonio”, divertente commedia della compagna Volti Anonimi (sabato 1), e con “Notturno thriller” con la compagnia La Sarabanda (sabato 15); il mese si chiude sabato 29 con “Sembra ma non è”, spettacolo d’illusionismo e magia con Ale Bellotto.

A marzo data speciale (venerdì 6 marzo) con spettacolo al Santuario di Madonna in Campagna, a ingresso libero: Nicola Fanucchi mette in scena il Vangelo “Secondo Marco”. Sabato 14 marzo si prosegue con “Il marchese di Ruvolito” commedia di Nino Martoglio, mentre sabato 28 sarà in scena la compagnia Filodrammatica Gallaratese con “I soldi dello zio d’America”.

Prenotazioni e info si hanno al numero 0331 245580 (lasciando messaggio in segreteria con riferimento) o via mail a teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it