Cucina: non si arresta il successo delle impastatrici planetarie

La voglia di mettersi alla prova in cucina e di sperimentare, il desiderio di stupire amici e parenti con piatti prelibati e ricette articolate… La passione per la cucina è ormai trasversale e coinvolge sempre più uomini e donne di tutte le età e di tutte le professioni.

Recenti ricerche hanno infatti mostrato come la consapevolezza degli italiani nel settore food sia in continua crescita, così come il tempo da loro dedicato alla preparazione degli alimenti e ai loro riti culinari.

Ma oltre alla scelta degli ingredienti, allo studio delle ricette e all’immancabile passione, è indispensabile disporre dei giusti strumenti. Tra questi, uno degli accessori più utilizzati ed acquistati è l’impastatrice planetaria.

Un tempo strumento riservato alle cucine professionali, anche considerato l’iniziale costo elevato, oggi le planetarie sono diventate di uso domestico grazie alla loro capacità di unire praticità, tecnologia e funzionalità.

Albohes, Smeg, Moulinex, Bosch…. Numerosi sono i Brand che propongono impastatrici di ottima qualità: tra questi, uno dei più amati è la Kitchenaid. Ma quali sono i modelli di Impastatrice planetaria Kitchenaid disponibili sul mercato e come scegliere quella perfetta per le proprie esigenze?

L’impastatrice planetaria ideale

Per valutare quale impastatrice fa al caso vostro sarà necessario considerare alcune proprietà specifiche: la capienza del recipiente, ad esempio, da incrementare in caso di famiglie numerose; la potenza, gli accessori in dotazione, i materiali di cui è composta, la stabilità, il peso e la presenza di sistemi di stabilizzazione. Da ultimo le diverse velocità a disposizione, considerando però che un numero di 6 risulta più che sufficiente per soddisfare qualsiasi esigenza.

Le caratteristiche dell’impastatrice Kitchenaid

L’impastatrice planetaria Kitchenaid è uno strumento di altissima qualità, semplice da utilizzare ma in grado di creare risultati stupefacenti in tavola. Ecco alcune tra le caratteristiche che direttamente o indirettamente ne hanno decretato il successo:

Basso wattaggio : non è un limite, bensì una caratteristica che ci dice molto riguardo la qualità di questa planetaria. Kitchenaid sfrutta una potenza di appena 300 Watt per impastare. Il segreto sta nel motore a presa diretta, che non genera alcuna dispersione di energia.

: non è un limite, bensì una caratteristica che ci dice molto riguardo la qualità di questa planetaria. Kitchenaid sfrutta una potenza di appena per impastare. Il segreto sta nel motore a presa diretta, che non genera alcuna dispersione di energia. La capacità : con i suoi 4,8 litri di capacità, l’impastatrice planetaria Kitchenaid ha una dimensione perfetta per l’uso domestico.

: con i suoi 4,8 litri di capacità, l’impastatrice planetaria Kitchenaid ha una dimensione perfetta per l’uso domestico. Gli accessori: i numerosi accessori ne determinano la totale versatilità. Tra questi, particolarmente apprezzati il tritacarne dotato di tre trafile o l’apparecchiatura per la pasta fatta in casa.

I diversi modelli

Esistono sul mercato modelli diversi di impastatrice planetaria Kitchenaid, ideali per impastare, montare e miscelare tutto ciò che si desidera. Vediamoli insieme: