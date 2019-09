Disfunzione erettile: le cure diventano Hi – Tech

Onde d’urto, biofilm, gel per uso locale, tutte le alternative all’utilizzo della pillola blu, rimedi efficaci, più sicuri e anti contraffazione.

Statisticamente parlando, il 30% di tutti gli uomini ha avuto un problema di disfunzione erettile (DE) in un momento o nell’altro, e la possibilità di sviluppare ED aumenta con l’età. Che si tratti di una defiance momentanea o di una patologia cronica, la sua gestione medica si è evoluta notevolmente negli ultimi decenni. Prima dell’introduzione degli inibitori della fosfodiesterasi orale (PDE5i) come Viagra, Cialis e farmaci correlati, i medici potevano offrire ai pazienti uno dei due soli trattamenti definitivi per la DE: l’impianto della protesi peniena e la rivascolarizzazione chirurgica del pene. L’introduzione del Viagra e dei relativi farmaci per l’ED orale ha inaugurato una nuova era di trattamenti non invasivi per la disfunzione erettile. Mentre questi farmaci possono essere molto efficaci, sappiamo che non sono indicati per tutti gli uomini che soffrono di DE, perché aumentano le patologie cardiache.

Nuovi trattamenti Hi – Tech più rapidi e sicuri

Negli ultimi mesi la medicina si è aperta a nuovi trattamenti hi-tech, un’alternativa ai farmaci per l’ED orale, che hanno la caratteristica di essere meno falsificabili ma ugualmente efficaci, a tutela della salute delle persone in attesa di guarigione. Spazia dalle onde d’urto sul pene, efficace per il 70% dei casi di disfunzione erettile lieve o moderata e in grado di restituire una vita sessuale gratificante, ai biofilm orali, gomme da masticare, e infine, il gel per uso locale con un effetto rapido per una sessualità sempre più naturale. Siamo finalmente in un’era dell’amore post-pillola, fatta di terapie all’avanguardia grazie alla tecnologia, soprattutto, più sicure, rapide ed efficaci, ed anticontraffazione, a parità di costi.

La terapia ad onde d’urto e ringiovanimento penieno

Presso l’andrologo di Milano, al CURA – Centro di Urologia Avanzata – è possibile praticare questa tecnica ambulatoriale che utilizza le onde acustiche ad alta frequenza per trattare la causa principale dell’ED. Mentre un uomo invecchia, i vasi sanguigni che forniscono il sangue necessario per una buona funzione erettile, iniziano a collassare o rompersi. Le onde sonore pulsanti migliorano il flusso sanguigno aprendo i vasi sanguigni esistenti e stimolando la crescita di nuovi vasi sanguigni. L’aumento del flusso sanguigno provoca migliori prestazioni sessuali. La terapia con onde d’urto o onde acustiche rappresenta l’ultima di un’evoluzione dei trattamenti alternativi ai farmaci per l’ED orale iniziata con pompe e iniezioni penali.

La terapia ad onde d’urto è efficace già dai primi episodi di Disfunzione Erettile

Con la terapia con onde d’urto, i medici possono finalmente prevenire la disfunzione erettile (DE), ai suoi primi segni, facendo tornare il paziente a una sessualità soddisfacente e spontanea. Questa è la più grande rivoluzione nel trattamento della disfunzione erettile dall’introduzione del Viagra. I maschi che soffrono di una forma più grave di disfunzione erettile e non rispondono ai farmaci (iniezione orale o intracavernosa) hanno finalmente la possibilità di rispondere alle terapie più semplici. La terapia migliora la vascolarizzazione del cuore ed è anche efficace per il pene. Infatti, l’80% dei casi di disfunzione erettile ha una causa vascolare. Se le onde lineari a bassa intensità vengono applicate ai corpi cavernosi del pene, rigenerano il tessuto vascolare aumentando l’afflusso di sangue al tessuto erettile e consentendo il raggiungimento e il mantenimento di un’erezione completa.