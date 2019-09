Due settimane di festa per gli oratori di Gerenzano

Inizieranno il prossimo week end le due settimane dedicate alla festa degli oratori a Gerenzano.

Come ogni anno sarà l’occasione per ritrovare entusiasmo e riscoprire la bellezza dello stare insieme come comunità. Sarà un modo festoso e allegro di iniziare un cammino rinnovato insieme ai ragazzi e alle famiglie.

Tantissime le proposte: concerti, spettacoli, giochi e buona tavola, iniziative sostenute anche dalla collaborazione dell’amministrazione comunale e dalla generosità di diversi sponsor soprattutto esercenti locali che ringraziamo di cuore fin d’ora.

IL PROGRAMMA

Giovedi 19

ore 21.30 proiezione del video della vacanza a Campestrin

Venerdì 20

ore 19.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale per tutte le scuole del comprensorio, dalle 19.30 sarà aperto il servizio gastronomico

Sabato 21

ore 19.00 Corsa podistica non competitiva “Quatar pass” (4km) con partenza dall’oratorio maschile (Evento inserito nel programma della Settimana Europea della Mobilità’ Sostenibile 2019)

Ore 19.05 Partenza “Color run” per famiglie percorso di 2 km con prove di abilità

(per entrambe le competizioni le iscrizioni saranno dalle 16.00 alle 18.45 dello stesso giorno presso il banchetto dell’oratorio)

ore 21.00 Concerto “Kings of Time Wasting” Cover band di ragazzi con tanta voglia di suonare

Domenica 22 ore

10.00 Santa Messa dei ragazzi

ore 12.30 Pranzo della comunità

ore 16.00 Mega giocone “Oratorio estivo 2019”

ore 17.00 Spettacolo di burattini “Il desiderio del principe” -Compagnia “La fiaba”- di Andrea Anzani, a seguire baby dance

ore 17.00 Partenza Photo contest (dal Parco degli Aironi con arrivo in oratorio ore 19.00)

ore 20.45 Premiazione Photo contest

ore 21.00 Concerto di fine estate del “Corpo musicale S. Cecilia”

Venerdi 27

ore 21.00 Concerto dei “Jolly blu”.. strepitoso tributo agli 883 patrocinato dal comune di Gerenzano. In apertura del concerto esibizione del cantante Gerenzanese Andrea Iovino

Sabato 28

ore 21.00 Concerto degli “Heatflow” tutti i più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 fino ad oggi, vero e proprio show fatto di musica, gag, travestimenti e giochi, patrocinato dal comune di Gerenzano

Domenica 29

ore 10.00 Santa Messa Solenne

ore 11.00 Lancio dei palloncini

ore 12.30 Pranzo insieme

ore 17.00 Mega Luna park giochi e stand fino alle 20.30

ore 21.00 Musical de “Il Granello”: “Pinocchio… un bambino speciale”

Durante tutti gli eventi, da venerdì 20 sarà in funzione il servizio gastronomico presso il tendone dell’oratorio maschile