Famigliola a zonzo per le vie di Carnago

Strani avvistamenti notturni avvenuti in una sera di settembre, nei pressi di Carnago: un branco di

animali attraversa la strada davanti a Mauro, un fortunato cittadino, che è riuscito ad immortalare il

momento illuminando le cinque creature.

Ma di che animali si tratta? Daini, cerbiatti caprioli: esemplari di ungulati selvatici a spasso per le

campagne intorno a Carnago, in questo frangente immortalati nei pressi di via Fermi, tra Carnago

e Gornate Olona.

La foto è stata pubblicata su Facebook nella serata di giovedì 19 agosto, e in breve tempo è rimbalzata su bacheche e community social, incuriosendo un gran numero di persone intrigate dall’avvistamento, ritenuto inconsueto soprattutto per chi vive in città o lontano dai boschi.

Certo è che non si tratta del primo avvistamento simile nella provincia di Varese, e c’è anche chi, durante le sere primaverili, ha deciso di appostarsi per aspettare e fotografare animali selvatici in libertà, compilando una vera e propria mappa degli animali in libertà.

A patto che lo scopo sia puramente innocuo e inoffensivo per queste creature già sufficientemente minacciate dalla mano dell’uomo.