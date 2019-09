Da Gattinara ad Angera: è il mese delle Feste dell’uva

È il mese della vendemmia, delle sagre che profumano d’autunno e, in molti comuni italiani anche delle feste dell’uva. Carri allegorici, sfilate in costume, rievocazioni storiche non mancano anche nel nostro territorio. In provincia di Varese una tradizione antica è quella del Settembre Angerese, un mese di iniziative che affonda le sue radici nel 1497 quando Ludovico il Moro concesse ad Angera il titolo di Città e le diede facoltà di tenere due fiere annuali e diritto di mercato. La Fiera Settembrina era dedicata al settore agricolo e alla vendemmia.

La Festa dell’Uva ad Angera è in programma nel fine settimana del 14 e 15 settembre. Momento clou, oltre all’incontro “amarcord” di sabato 14 (ore 21, sala consiliare) e l’itinerario “Andar per vigne” alla scoperta dei vigneti dove nasce il vino del Lago Maggiore, sarà la tradizionale sfilata dei carri, in programma domenica alle 15 sul lungolago di Piazza Garibaldi.

Per la vendemmia si fa festa fin dal passato anche in Piemonte: a Masera (Verbania), uno degli appuntamenti più popolari della regione, l’iniziativa è in corso proprio questo weekend e proseguirà fino a lunedì 9 settembre. In programma appuntamenti culturali e gastronomici. La sfilata con i gruppi folkloristici e i carri allegorici si terrà nel pomeriggio di oggi, domenica 8 settembre, a partire dalle 14.30.

Vendemmia protagonista anche a Gattinara (Vercelli), terra di vini DOCG e dove le cantine sono in festa da venerdì per un appuntamento popolare e fino a questa sera sono in programma moltissimi eventi, musica e artisti di strada.

A Borgomanero (Novara), la 71esima festa dell’Uva è iniziata il 31 agosto, e prosegue fino a questa sera con gli appuntamenti enogastronomici del Parco del Gusto.