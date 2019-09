Giovanissimi e violenti, in manette coppia di rapinatori

Hanno solo 18 e 17 anni ma sono già capaci di picchiare a sangue un ragazzo per rubargli smartphone e catenina. Lei, appena maggiorenne, è di Varese mentre lui è di Lonate Pozzolo. Questi due novelli Bonnie e Clide sono finiti in manette poco dopo aver lasciato la vittima di soli 15 anni a terra, sanguinante.

Nel corso della notte i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, infatti, li hanno arrestati per rapina aggravata in concorso. La coppia, all’esterno della stazione ferroviaria “Trenord” di Busto Arsizio, ha rapinato un 15enne di Vanzaghello, sottraendogli il marsupio contenente il portafoglio ed il suo telefono cellulare. Insieme al marsupio i rapinatori si erano impossessati anche della catenina in oro che il giovane portava al collo, strappandola durante la colluttazione.

I due giovani sono stati bloccati pochi istanti dopo dai militari del nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Busto Arsizio, immediatamente intervenuti anche in ragione delle numerose telefonate giunte al “112” che segnalavano la violenta rapina in corso.

I malviventi, fermati a poche decine di metri dal luogo dell’evento, sono stati trovati in possesso del materiale appena rapinato, di cui tentavano di liberarsi gettandolo sotto un’auto in sosta; entrambi avevano tracce di sangue sulle mani, conseguenza dei colpi inferti alla parte offesa. Pare che i due fossero stati attirati dal cellulare nelle mani del ragazzo, uno smartphone di ultima generazione.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Legnano dove si trova tuttora ricoverata in osservazione per un sospetto trauma cranico. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati posti a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie, quella ordinaria e quella minorile.