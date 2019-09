Insultava i passanti con il karaoke, denunciato un uomo

Cantava sotto i portici con un karaoke portatile, insultando i passanti e i clienti dei negozi vicini. L’uomo di 42 anni, rumeno, era in stato di ebbrezza e il suo atteggiamento non deve essere piaciuto ad un italiano di 38, anni con il quale ha iniziato a spintonarsi.

La lite è stata fermata dai Carabinieri di Gallarate, intervenuti per allontanare i due soggetti mentre si trovavano in servizio per un controllo sul territorio, vicino alla stazione ferroviaria nella mattina di ieri.

Sedati gli animi, i Carabinieri hanno accompagnato presso gli uffici della caserma il cittadino rumeno per gli accertamenti di rito e lo hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di ubriachezza.