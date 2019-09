La campanella suona a Cedrate e al Falcone

Aspettando il suono della campanella nella maggior parte degli istituti (giovedì 12 settembre), oggi a Gallarate la prima campanella è suonata alla media Padre Lega di Cedrate e all’istituto Falcone di via Matteotti.

A Cedrate, a dare il benvenuto ai “primini”, così come era accaduto settimana scorsa all’Istituto comprensivo Gerolamo Cardano, l’assessore alla Cultura Massimo Palazzi.

Puntuale alle 7.55 ha atteso l’ingresso dei ragazzi e dei loro genitori e, insieme alla dirigente Barbara Pellegatta, li ha accolti nell’aula magna. Nel portare i saluti a nome del sindaco Andrea Cassani e dell’intera amministrazione, l’esponente della giunta di centrodestra ha consigliato agli studenti . Palazzi si è anche soffermato sul ruolo di Internet secondo Umberto Eco, leggendo alcuni pensieri del grande scrittore-filosofo, messi nero su bianco in un messaggio consegnato a tutti i dirigenti di tutte le scuole medie gallaratesi.

Da parte sua, la preside Pellegatta, ha citato Da Vinci (Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare), ricordando ai ragazzi che anche Leonardo è stato un bambino come loro, che ha iniziato a sognare in grande proprio sui banchi di scuola. Una scuola, quella di via Tommaseo, tirata a lucido grazie all’impegno anche nei mesi estivi dell’impagabile Associazione genitori, che per l’occasione ha realizzato una piccola coreografia all’ingresso con tanto di palloncini e le scritte “benvenuti” rivolta ai debuttanti e “bentornati” per gli studenti delle seconde e delle terze.

La dirigente Barbara Pellegatta parla ai ragazzini delle scuole della secondaria di primo grado di Cedrate

Al termine dei saluti, gli alunni delle tre classi prime sono stati affidati ai loro insegnanti. A quel punto è ufficialmente iniziato un nuovo importante capitolo della loro vita.

Sempre la mattina di oggi, mercoledì 11 settembre, è stato il momento del rientro in classi all’istituto Falcone, la scuola superiore più frequentata della città di Gallarate (che, al pari di Busto e Saronno, è un grande attrattore di studenti da fuori).

Al Falcone ha debuttato come dirigente Vito Ilacqua, negli scorsi anni alla guida del comprensivo Gerolamo Cardano di Arnate–Madonna in Campagna.