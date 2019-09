Busto Arsizio la città con più studenti, Gallarate la più multietnica

Sono stati 133.446 gli alunni che hanno frequentato la scuola varesina lo scorso anno, in crescita rispetto a due anni fa quando, nel settembre 2017, fecero ritorno in aula 132.676 alunni, lontani dal picco di 138.510 registrato nel 2014, ma in linea con gli altri anni.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il calo demografico inizia a incidere nella scuola dell’infanzia. Nel settembre 2018, ci sono stati almeno 200 bimbi in ingresso in meno: gli alunni di 5 anni furono 2313, quelli di 4 anni iscritti 2234 mentre i nuovi ingressi 2068. La popolazione di questa fascia prescolare era composta soprattutto da italiani ( 79,9%) mentre la componente straniera proveniva da Marocco (22,5%), Albania ( 18,2%) e Romania (8,8%).

Il distretto scolastico più multietnico è quello di Gallarate con 277 iscritti contro i 166 di Busto Arsizio, i 253 di Varese e gli 87 di Saronno.

SCUOLA PRIMARIA

Alla primaria gli iscritti lo scorso anno sono stati 38.454 con numeri decrescenti dalla quinta ( 7817) alla prima ( 7306).

La città con più alunni è Busto Arsizio con 3562 iscritti, seguita da Varese che ne ha 2979, Gallarate con 2432 e Saronno che ne ha avuti 1584.

Nelle scuole elementari del territorio, la quota di stranieri è del 14,4% anche in questo caso si tratta soprattutto di albanesi ( 19,5%) e marocchini ( 17,8). La maggior concentrazione si ritrova, anche in questo caso, a Gallarate dove la quota di stranieri in classe è del 24,4%, a seguire Saronno con il 20,4%, Varese con il 19,2%, Busto Arsizio con il 17,1% mentre rilevante anche il dato di Somma Lombardo che ha una quota di iscritti stranieri del 18,9%.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli iscritti alle scuole medie lo scorso anno erano 23.407 in aumento rispetto all’anno precedente anche per la quota di “primini” che sono stati 7937, a fronte di 7880 di seconda e 7590 in terza.

Anche in questo caso, il comune più popoloso è Busto Arsizio ha avuto il maggior numero di studenti, 2367 ( per una popolazione globale di 83.630 abitanti) , seguito da quelli di Varese con 2023 iscritti ( abitanti 80.694), Gallarate con 1660 (abitanti 53.595) e Saronno con 958 ( abitanti 39.388).

Ed è sempre Gallarate a registrare la più alta percentuale di stranieri con il 24,4% di alunni, mentre a Saronno era del 20,4%, a Varese del 19,2%, a Busto Arsizio del 17,1% e a Somma Lombardo del 18,9%.

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Gli studenti nel percorso secondario lo scorso anno sono stati 36.955. Preoccupante il calo progressivo di iscritti : al primo anno, a settembre 2018, erano 9.311 che scendevano a 7545 al secondo anno e proseguivano nella contrazione al terzo anno con 7173 in terza, 6630 al quarto anno e 6296 all’ultimo anno.

Il primato spettava sempre a Busto Arsizio dove la popolazione studentesca del ciclo superiore era di 6956 studenti. A seguire Varese con 6880 alunni, Gallarate con 5867 e Saronno con 5369 studenti.

Nella conta dei numeri, un dato interessante è legato anche ai ragazzi provenienti da fuori provincia: iscritti nelle scuole di Busto provenienti dal Milanese erano 1367 mentre a Saronno erano 1035 e a Castellanza 251. Uguale rilevanza hanno gli studenti provenienti dal Comasco: 1052 a Tradate e 955 a Saronno.

PENDOLARISMO STUDENTESCO

Un elemento caratteristico di questa fascia scolare superiore riguarda il pendolarismo, di solito residuale nel primo ciclo.

Nel distretto scolastico di Gallarate sono iscritti anche 1779 studenti di Busto Arsizio, 382 di Varese e 279 di Tradate, ma anche 52 di Gavirate e 4 di Luino. Ad attirare è soprattutto l’istituto alberghiero Falcone data la mancanza di alternative statali nel nord della provincia.

Nelle scuole della città di Varese arrivano anche 449 ragazzi di Gallarate, 120 di Busto, 463 di Tradite e 221 di Gavirate.

Le scuole superiori di Busto sono frequentate anche da 426 ragazzi provenienti dal distretto di Gallarate e 479 dal Tradatese, ma c’è anche un ragazzo che arriva da Luino e uno da Bisuschio.

Minore è il movimento su Saronno da parte degli studenti del Varesotto: arrivano 18 ragazzo da Gallarate, 152 da Busto Arsizio, 245 da Tradate e 10 da Varese.

In sintesi, la città dove converge la maggior parte di studenti non residenti nel Varesotto è Tradate dove meno della metà degli iscritti abita in città cioè il 36,9%: gli altri arrivano da altri distretti varesini ( 36,1%) e da fuori provincia ( 27%).

Anche a Saronno la quota di residenti non raggiunge la metà degli iscritti (45%): con una quota di fuori provincia del 54%. A Varese gli iscritti residenti in città sono il 58,4% mentre a Gallarate la quota è del 73,4%. La città con la più alta percentuale di iscritti residenti e a Arcisate/Bisuschio con l’82,5%.

STUDENTI STRANIERI ALLE SUPERIORI

La quota di stranieri in questo grado è limitata: l’8,9% con la punta più alta a Gallarate con 11,4% mentre a Varese è del 9,4% , a Busto del 6,7% mentre a Saronno è del 10,6%.

IL DOSSIER DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE