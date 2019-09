La Cgil di Varese scende in piazza con i giovani di Friday for future

“Venerdì 27 settembre saremo in piazza per manifestare insieme agli studenti. Senza bandiere e striscioni, come chiedono gli organizzatori, ma con una folta delegazione Cgil”. Così dichiara Umberto Colombo, segretario generale della Cgil di Varese, ribadendo la partecipazione convinta al terzo Sciopero globale per il clima.

“Difendere l’ambiente – continua Colombo – significa lavoro di qualità, implica un modo diverso di produrre e lavorare. Un obiettivo che il sindacato condivide con i ragazzi di Fridays for Future”.

“Una battaglia lunga e difficile, quella contro i cambiamenti climatici, che si deve combattere tutti insieme. Per questo Cgil Varese sarà venerdì in piazza insieme a studenti, lavoratori e pensionati”.