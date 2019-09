“La giusta rotta”, due serate per Open Arms, Sea-Watch, Mediterranean hope

Due serate al Circolo Cuac di Gallarate, a supporto alla campagna La giusta rotta (Open Arms Italia, Sea-Watch, Mediterranean hope).

Venerdì 4 Ottobre

ore 20:00

Concerto di Luca Marino che presenterà il suo 4° album in uscita il primo ottobre: “Vivere non è più di moda”

Ingresso libero con tessera Arci 2019/2020 (€ 10).

Sabato 5 ottobre

ore 20:00

Cena di sottoscrizione per la campagna:

– Falafel con salsa acida

– Cous-Cous di verdure e di carne

– Acque e vini

– Caffè

€ 10 (e se fate la tessera ARCI siamo contenti, eh!)

per prenotazioni

Luca 3402375871

Lucaa.bedo@gmail.com

o tramite la nostra pagina Facebook:

https://www.facebook.com/coopcuac/

ore 21:00

Incontro con Massimo Aprile, Pastore delle Chiesa battista di Milano (FCEI)

«La giusta rotta» è una campagna d’informazione e sensibilizzazione promossa da Open Arms e Sea-Watch, due tra le ONG che si occupano di soccorso e monitoraggio in mare, e da Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI), promotore, tra le altre cose, dei corridoi umanitari per un ingresso sicuro e legale delle persone più vulnerabili.

Tre in particolare sono le aree d’intervento che la campagna vuole far conoscere e promuovere: il diritto al soccorso in mare – salvare vite non può essere reato; l’implemento di corridoi umanitari europei, sull’esempio di quelli già avviati dal Libano, anche dalla Libia, con 50mila visti umanitari; la necessità e urgenza di un sistema che garantisca un’accoglienza degna per i migranti che arrivano in Italia e in Europa.

