Ladro fugge ma rimane appeso a testa in giù, arrestato dai carabinieri

Va a casa della madre, in quel momento assente, e trova due ladri che stanno svaligiando l’abitazione. Uno dei due ladri scappa e rimane incastrato a testa in giù nella recinzione mentre l’altro lo prende a pugni.

È stato un venerdì sera sfortunato quello vissuto da un gallaratese che attorno alle 20 è entrato in casa della madre e ha dovuto lottare con uno dei due ladri nel giardino di casa. La sfortuna si è abbattuta anche sul secondo ladro che, nel tentativo di scavalcare la ringhiera che delimita la proprietà, è rimasto impigliato e appeso a testa in giù con tutto il bottino nello zaino.

Il primo ladro, dopo aver lottato col figlio della proprietaria, prima ha tentato di liberare il complice ma, davanti al ritorno dell’uomo, ha preferito fuggire e far perdere le proprie tracce mentre quello appeso è stato arrestato per rapina dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallarate, giunti sul posto non appena hanno ricevuto la chiamata.

Il malvivente è un giovane rom del quale non si sa nulla, nemmeno l’età che ha dichiarato essere inferiore ai 18 anni. Per questo il giudice per le indagini preliminari del tribunale bustocco ha passato il fascicolo al Tribunale dei Minori che accerterà con appositi esami, l’età del giovane che, all’apparenza sembrerebbe avere tra i 17 e i 18 anni.

La refurtiva è stata prontamente riconsegnata al figlio della proprietaria.