Con le statue comabbiesi alla scoperta della scultura lombarda

Chiunque sia nato o abbia trascorso i suoi primi anni da scolaro a Comabbio avrà sicuramente incontrato il “Pensatore”, la statua posizionata all’interno del cortile della scuola primaria Angelo Liborio e realizzata dallo scultore milanese Ernesto Bazzaro.

In occasione del recente spostamento dell’opera all’ingresso dell’istituto, l’associazione “Il borgo di Lucio Fontana” ha organizzato una conferenza per raccontare la storia di questa e altre statue che si trovano a Comabbio, così come il lavoro degli artisti che le hanno realizzate: Ernesto Bazzaro e Ambrogio Bolgiani.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 settembre 2019 alle 21 presso sala Lucio Fontana. Al centro della discussione tenuta da Marco Tamborini ci saranno la statua del “Pensatore” di Ernesto Bazzaro, il Monumento ai caduti in piazza Guglielmo Marconi e la cappella Garavaglia realizzati da Ambrogio Bolgiani.

Considerati dai critici come due figure di rilievo del panorama artistico milanese e lombardo tra Otto e Novecento, «è doveroso – fanno sapere nell’invito all’evento i membri de “Il borgo di Lucio Fontana” – da parte della comunità comabbiese, che ha l’onore di conservare alcuni monumenti realizzati da Ernesto Bazzaro e Ambrogio Bolgiani, conoscerne le indiscusse capacità».