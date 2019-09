Legnano corsaro a Caravaggio, Castellanzese ancora a zero

(Foto Facebook – U.S. Inveruno)

Mercoledì di campionato per il Girone B di Serie D.

Vince a Caravaggio il Legnano, che sale così a quota 5 in classifica, mente la Castellanzese non riesce ancora a fare punti, perdendo 1-0 a Inveruno.

CARAVAGGIO – LEGNANO 0-2

Un buon Legnano ottiene la prima vittoria della stagione espugnando un campo storicamente ostico come Caravaggio. A decidere la sfida sono le reti di Foglio al 4′ del primo tempo e il raddoppio di Cocuzza al 25′ sempre della prima frazione. Nella ripresa i lilla gestiscono bene i ritmi e si portano a casa tre punti molto importanti.

INVERUNO – CASTELLANZESE 2-0

Terza sconfitta in tre gare di campionato per la Castellanzese, trafitta 2-0 a Inveruno. Primo tempo in equilibrio al “Garavaglia”, ma padroni di casa che si prendono la posta piena nella ripresa grazie alla rete dell’intramontabile Broggini al 9′ e, dopo l’espulsione di Bonanni per doppia ammonizione che lascia i neroverdi in 10, al raddoppio di Stronati al 34′.