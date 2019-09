L’ultimo weekend di Oktoberfest a Cassano Magnago

L’ultimo weekend in salsa bavarese. All’area feste di Cassano Magnago, in via Primo Maggio, va in scena la festa tedesca più famosa, l’oktoberfest, divenuta ormai tradizione anche nel piccolo comune varesino.

Da venerdì 27 a domenica 29, quindi, un altro weekend di festa, di salsicce bavaresi, bretzel, Weinerschniztel, Bratwurst, oltre alle migliori birre bavaresi. Dopo il primo weekend di festa che ha riscontrato un buon successo di pubblico. L’orario è, per venerdì e sabato, dalle 18:30 all’1; domenica l’area feste sarà aperta al pubblico anche per pranzo, dalle 12 alle 15. Alle 21:30 al via i concerti: venerdì spazio a La stupidera party con Auroro Borealo; sabato 28 Sex in The beat a cura di Party band!, mentre domenica si chiude l’oktoberfest con il karaoke di Ariele Frizzante.

In caso di pioggia, la festa proseguirà regolarmente sotto i 1600 mq di tensostruttura.