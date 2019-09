A Linate “atterra” il Jova Beach Party

Con i voli spostati a Malpensa dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 per la ristrutturazione delle piste di Linate, molti eventi “atterrano” all’aeroporto milanese. Primo tra tutti il concerto di Jovanotti: sabato 21 settembre, infatti, lo scalo internazionale ospiterà la data conclusiva del suo chiacchieratissimo tour estivo, il Jova beach party.

Per il concerto, che si terrà all’aperto (nell’area tra la pista di decollo e Sea prime), è stato predisposto un palco largo cento metri. Di fronte, ci sarà una sezione conica (330×250 metri); sono aumentate le torri audio e luci impiegate di solito nelle tappe precedenti: da quattro a dodici. Per preservare il cantiere – dove, nel frattempo, i lavori continueranno – una recinzione separerà le due aeree; inoltre, l’ingresso dei fan di Jovanotti sarà sul lato di Sea prime, mentre su via Forlanini ne verrà adibito uno per l’occasione. Attualmente sono trecento le persone che stanno lavorando al concerto.

Inoltre, proprio per facilitare la viabilità, si prevede un potenziamento di mezzi pubblici e del passante ferroviario. In più si potrà lasciare la macchina nei parcheggi disponibili nel raggio di due chilometri dall’aeroporto: è possibile prenotare il proprio posto auto tra più di 5mila posti coperti e non coperti dell’aeroporto, i parcheggi dell’Idroscalo e quelli nei comuni di Segrate e Peschiera Borromeo.

Per questo evento sono previsti 100mila ingressi, i biglietti sono ancora disponibili su Ticketone.