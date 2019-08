La sorpresa di Lorenzo: il Jova Beach Party arriva a Linate

La spiaggia più vicina è quella dell’Idroscalo, ma il beach party è assicurato anche a Milano: Jovanotti ha annunciato a sorpresa che l’ultima tappa del suo tour estivo sarà sui prati e sulla pista (chiusa per lavori) di Linate, a Milano.

Appuntamento il 21 settembre 2019.

L’annuncio ufficiale, scrive Lorenzo Cherubini sul suo profilo FB, sarà dato il 5 agosto. Ma non stava più nella pelle e l’ha già lanciato via social: “Non posso resistere, si voooola! Il 21 settembre, Jova Beach Party a Milano”. Con tanto di locandina ad hoc e scherzoso annuncio: “Ultima chiamata volo JBP (Jova Beach Party, appunto) 2019”.

Uno show che come negli altri casi durerà “da mezzogiorno a mezzanotte”. Uno spazio inedito e probabilmente irripetibile, dato che Linate riaprirà a fine ottobre. Ma nel frattempo ci si può godere l’aeroporto così, trasformato in un grande parco ai margini della città (come accade davvero a Berlino, con l’aeroporto Tempelhof trasformato in parco urbano).