Il Materiale Tempur: dalla NASA alla Camera da Letto

Attualmente utilizzato per la produzione dei materassi più amati dai consumatori, il Materiale TEMPUR si deve alle ricerche condotte dalla NASA. Negli anni ‘70 l’agenzia governativa statunitense ha sviluppato un materiale sensibile al peso corporeo e alla temperatura. La sua funzione era alleviare la pressione esercitata sugli astronauti in fase di decollo e supportarli durante i viaggi nello spazio.

La schiuma in poliuretano-silicio a celle aperte creata dal NASA Ames Research Center assumeva la forma degli oggetti con cui entrava in contatto, per poi ritornare alla sua forma originale.

Il potenziale di questo rivoluzionario materiale visco-elastico è stato immediatamente compreso da un gruppo di scienziati, che ha iniziato a studiarlo e perfezionarlo. Inizia così, in Danimarca, il lavoro che ha portato alla nascita del Materiale TEMPUR, capostipite del Memory Foam.

Commercializzati dal 1991, i prodotti TEMPUR hanno ottenuto un successo immediato e la loro popolarità non si è persa nel tempo. I materassi TEMPUR si sono attestati al primo posto, in Italia e in Europa, per la soddisfazione dei clienti.

A dirlo è un’indagine condotta da una società di ricerca indipendente nel periodo 2014-2015. L’iniziativa ha coinvolto circa trentamila consumatori (di cui oltre 2.900 in Italia) e le opinioni sui materassi TEMPUR espresse dagli intervistati sono a dir poco positive: è il brand più apprezzato in 10 Paesi. E nel 90% dei casi, chi li ha provati è propenso ad acquistarli nuovamente.

Oltre alla soddisfazione dei clienti, il valore di questi prodotti è attestato dalla garanzia fornita da TEMPUR-Sealy International, Inc. I materassi sono garantiti fino a 10 anni e i cuscini fino a 3.

L’efficacia di questi prodotti si deve alla particolare struttura a cellule aperte e visco-elastiche del Materiale TEMPUR, che assorbe la pressione del corpo e ridistribuisce il peso, garantendo così un riposo ottimale. Molti cuscini e materassi della linea TEMPUR hanno il marchio CE e sono quindi classificati come dispositivi medici (classe 1).

In altre parole, questi prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE e sono oggetto di agevolazioni fiscali. Ai dispositivi medicali si applica infatti una detrazione fiscale del 19% e se l’acquirente è un portatore di handicap vige, in alcuni casi, l’IVA agevolata al 4%.

Per garantire ai propri clienti un sonno eccellente e mantenere gli elevati standard di qualità che contraddistinguono la produzione TEMPUR, l’azienda produttrice svolge ogni anno rigorosi test.

Approfondimenti

Sito ufficiale Materassi TEMPUR: https://it.tempur.com/