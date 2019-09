Nuovi interventi di Geasc all’asilo nido

Riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli interventi per rendere l’Asilo Nido comunale di Fagnano Olona Fantanido sempre più accogliente ed all’altezza delle aspettative delle famiglie.

In continuità con le precedenti gestioni, sempre attente a valorizzare un servizio di particolare importanza per il paese, il nuovo CdA di Ge.A.S.C., in accordo con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elena Catelli, ha deliberato due nuovi importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura, finalizzati all’efficientamento energetico della stessa.

Durante l’ultima settimana di agosto sono stati sostituiti gran parte degli elementi finestrati dell’asilo nilo, installando nuovi infissi con doppia vetrocamera atti a migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Contestualmente questo intervento ha permesso anche di adeguare pressoché definitivamente la struttura alle ultime normative in vigore.

Sempre alla fine di agosto sono iniziati anche i primi lavori che porteranno prima dell’inizio della stagione invernale al totale rifacimento degli impianti termici del Fantanido. Con la volontà di rendere più “green“ possibile la struttura, sarà installato un sistema modulare multi-energia, ad altissima efficienza, con pompa di calore aria-acqua di alta potenza, che sarà integrato all’impianto fotovoltaico già esistente.

L’obiettivo è ridurre i consumi energetici, abbassando i costi di gestione e ottenendo contemporaneamente un consistente miglioramento della classe energetica dell’edificio. I due interventi, per un valore complessivo di poco inferiore ad 80.000 euro, saranno finanziati in proprio dall’Azienda Speciale di Fagnano.

Anche grazie al fatto di poter beneficiare degli incentivi statali destinati agli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici, l’impatto sul bilancio di Ge.A.S.C. sarà assolutamente sostenibile dall’Azienda, che, pur gestendo servizi di rilevanza sociale, negli ultimi anni ha presentato bilanci sempre in deciso miglioramento.

L’attenzione che negli ultimi anni Ge.A.S.C. ha prestato alla qualità del servizio offerto dall’asilo Comunale Fantanido continua a trovare grande riscontro nella cittadinanza, con una crescente richiesta di iscrizioni al servizio che hanno portato l’Azienda ha richiedere nuovamente ad ATS Insubria un aumento della capacità ricettiva dell’Unità di Offerta.