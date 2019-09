Sei posti per la Serie A a squadre in palio al Golf dei Laghi

Appuntamento con un torneo di buon livello al Golf dei Laghi di Travedona Monate che nel fine settimana che va da venerdì 13 a domenica 15 settembre ospiterà il Campionato Italiano di Selezione maschile a squadre.

Sui green di Travedona arriveranno 132 giocatori in rappresentanza di ben 33 circoli per quello che di fatto è la “Serie A2” dei tornei a squadre di golf, un evento organizzato dal club locale in collaborazione con la Federazione Italiana che ha voluto premiare gli sforzi fatti dal “Laghi” in questi ultimi anni. Il campo oggi propone 18 buche “par 72” ed è affiancato da una serie di servizi divenuti via via più completi ed efficienti tanto da convincere la Federgolf ad assegnare un torneo di questa rilevanza, come non era mai avvenuto prima.

La formula prevede tre giornate di gara e quattro giocatori per ogni squadra: la classifica finale terrà conto dei migliori tre score per ogni formazione. Le prime sei classificate saranno promosse nel Campionato Maschile Assoluto – l’equivalente della Serie A – mentre le ultime quattro verranno retrocesse. Il direttore di torneo è Roberto Borro, che è anche il direttore del Golf dei Laghi. L’importanza della posta in palio lascia prevedere una gara agguerrita e spettacolare: una buona occasione per gli appassionati, ma anche per chi vuole accostarsi a questo sport, per assistere da vicino a una manifestazione che si disputa all’intero di un parco di oltre 60 ettari tra boschi e laghi.

LE SQUADRE

1) Varese; 2) Colli Bergamo; 3) Castello Tolcinasco; 4) Riviera Golf; 5) Bergamo Albenza; 6) Pavoniere; 7) Biella Betulle; 8) Cus Ferrara; 9) Pinetina; 10) Cavaglia; 11) Garlenda; 12) Fonti; 13) Monteveglio; 14) Croara; 15) Villa d’Este; 16) Gardagolf; 17) Arzaga; 18) Sant’Anna; 19) Villa Condulmer; 20) Asiago; 21) Milano; 22) Venezia; 23) Cosmolitan; 24) Nazionale; 25) Bologna; 26) Franciacorta; 27) Is Molas; 28) San Vito; 29) Zoate; 30) Des Iles Borromees; 31) Firenze Ugolino; 32) Sanremo; 33) Cà Amata.