Ribaltamento sulla SS336. Traffico bloccato

Pochi minuti dopo le 20.30 di venerdì 13 settembre, per cause ancora da verificare, una macchina ha perso il controllo ribaltandosi.

Alla guida dell’autovettura c’era una ragazza di 24 anni, che non ha però riportato ferite gravi, venendo trasportata dai sanitari in ospedale in codice verde.

L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 336, quella che collega la A8 a Malpensa, nel tratto fra Gallarate e Samarate.

Il traffico è stato però pesantemente rallentato in direzione aeroporto, bloccando quasi completamente la corsia della SS336