Scontro su viale Milano, tre persone in ospedale

Incidente stradale a Gallarate, su viale Milano, l’asse principale verso Busto Arsizio.

È successo poco dopo le 16, all’altezza dell’immissione della via dei centri commerciali sul viale principale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il 118 con tre ambulanze e un’automedica (foto d’archivio): ben quattro le persone coinvolte, due ragazzini di 15 e 17 anni, una donna di 27 e un uomo di 37. Tre sono stati portati in ospedale a Busto Arsizio, in codice giallo, vale a dire feriti ma non in pericolo di vita.