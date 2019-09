Scuffia nel lago, il velista: “Ringrazio la Guardia Costiera”

Il velista oggetto del soccorso sul Lago Maggiore di ieri, fa sapere che l’attività velica si stava svolgendo in sicurezza, nei pressi della costa di fronte a Meina ed era seguita a distanza da altre persone, pronte ad intervenire in caso di problemi con un’altra imbarcazione (così come è avvenuto).

Aggiunge inoltre che le piccole barche a vela possono capovolgersi facilmente (la cosiddetta scuffia) ma con altrettanta facilità queste barche si raddrizzano. Altresì, la Guardia Costiera, intervenuta sul posto, si è limitata ad accertarsi che non ci fosse bisogno prestare alcun soccorso ed a ha seguito distanza il raddrizzamento della barca ad opera dal velista.

Un grade grande plauso va alla machina dei soccorsi per la tempestività di intervento ed in particolare alla guardia costiera che ogni giorno si prodiga a soccorrere chiunque abbia bisogno.