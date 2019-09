Scuffia nel Maggiore, recuperato dalla Guardia Costiera

La bella giornata si è trasformata in una disavventura per un velista partito da Ranco per una gita sul Maggiore. A metà pomeriggio è scattato l’allarme. Su entrambe le sponde, lombarda e piemontese, sono partiti i soccorsi.

Il velista è stato recuperato in acqua dalla Guardia costiera dopo aver scuffiato nel tratto antistante Meina.

Fortunatamente per lui solo tanto spavento mentre la piccola imbarcazione è stata riportata al porticciolo.