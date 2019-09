Spettacoli, laboratori e incontri nel mese dell’Alzheimer

Dopo l’Alzheimer Fest che ha visto l’entusiastica partecipazione di molte case di riposo, delle associazioni, dei volontari, anziani e famiglie che hanno passato due giorni di festa, abbracci e sorrisi nelle splendide cornici del Lago e del Chiostro di Voltorre, tornano gli appuntamenti per il mese mondiale dell’Alzheimer:

Venerdi 20 settembre alle h.21 in sala consiliare, Comune di Gavirate e Teatro Periferico presentano “La Cura” di e con Barbara Eforo, spettacolo teatrale di grande intensità: una badante si racconta

Venerdi 27 settembre alle h.21 in sala consiliare, Progetto Rughe presenta “Le parole che curano”, con Daniela Ciorciaro, laboratorio esperenziale promosso nel contesto di

Insubria Language Week, la rassegna di eventi sulle forme di comunicazione e l’inclusione

Mercoledi 25 settembre dalle 18 alle 19,30, presso il Centro Terza Età Gaviratese, iniziano gli incontri del Gruppo ABC di autoaiuto, condotto da Daniela Ciorciaro. Dieci incontri mensili da settembre a giugno, rivolti ai familiari dei malati di demenza o Alzheimer.

Sabato 28 settembre ripartono i Laboratori di Creattivamente, ginnastica dolce, musica, attività creative e occupazionali con operatori specializzati e i volontari.

E settembre è anche il mese in cui prosegue la raccolta dei questionari della comunità amica delle persone con demenza, inviati alle famiglie per raccogliere le esigenze e indirizzare le azioni di aiuto. I totem di raccolta sono posizionati nella Sede comunale, in Biblioteca, nelle Parrocchie, nelle Farmacie, presso Unes ed Estetica Valeria.

I questionari, per chi non li avesse ricevuti, sono disponibili nella Biblioteca comunale.