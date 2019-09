Temporali e vento anche sul Varesotto, diffusa un’allerta meteo

Una nuova ondata di maltempo è pronta ad abbattersi anche sulla provincia di Varese. Dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 settembre, sono attesi su Alpi e Prealpi rovesci e temporali a carattere irregolare.

In merito è stata diffusa un’allerta meteo dal centro regionale di protezione civile. Un altolà che riguarda per la provincia di Varese ben tre criticità, seppur di scala non grave: il rischio idrogeologico, temporali forti e vento.

Maltempo che perdurerà anche nella giornata di venerdì 6 settembre diffuso su tutta la regione Lombardia con particolare interessamento della pianura e dell’Appennino. Le precipitazioni potranno essere forti e insistenti sulla bassa pianura e sui settori orientali soprattutto nella seconda parte del giorno dove risulteranno localmente molto abbondanti; sui settori alpini e prealpini centro-orientali possibile nuova fase temporalesca nel pomeriggio. In serata miglioramento partendo dalle Alpi e settori occidentali, con fine dell’evento durante la notte o al più nelle prime ore di sabato.