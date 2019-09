Un weekend di musica nelle strade del centro

Torna sabato 21 e domenica 22 settembre lo Street Music Festival, rassegna giunta all’ottava edizione organizzata da Nuova Busto Musica e Melt Communication con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il sostegno del gruppo Ceriani Auto e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Dalle 10.00 nelle vie del centro cittadino si alterneranno sedici gruppi musicali di diverso genere (rock, pop, soul, blues, jazz) composti da musicisti professionisti del territorio. Un’anteprima dell’evento si potrà vivere giovedì 19 settembre in piazza Santa Maria che, alle 21.00 farà da palcoscenico all’esibizione di allievi e insegnanti della Nuova Busto Musica.

Il festival rappresenta anche una preview degli Aperitivi in Jazz che come sempre la Nuova Busto Mucica proporrà in occasione degli Eventi In Jazz in agenda a ottobre e novembre.

“Lo Street Music Festival è un appuntamento ormai tradizionale che i cittadini si aspettano di trovare al rientro dalle vacanze, in questi giorni c’è ancora tanta voglia di stare all’aria aperta e noi cerchiamo di prolungare l’estate anche con un evento coinvolgente come questo. – afferma l’assessore ai grandi eventi Paola Magugliani – Quest’anno poi sabato pomeriggio il festival coinciderà con la tradizionale Festa dello Sport: insieme i due eventi renderanno il centro vivo e vivace: la musica farà da sottofondo alle esibizioni sportive e chi verrà in centro per lo sport troverà anche la musica e viceversa, ci sarà una bellissima atmosfera di cui beneficeranno anche le attività commerciali”.

Di seguito il programma dello Street Art & Music Festival 2019:

Sabato 21 settembre

mattina

Via Cardinal Tosi – Amemi Luca Marino duo (pop, cantautorale)

Via S. Gregorio – bar Kandinsky Wudu men (delta blues)

Via Milano – bar Campi – Mumbles blues duo (blues)

P.zza San Giovanni Lumirial sax 4et

pomeriggio

Via Cardinal Tosi – Amemi Mystes (pop, rock)

Via S. Gregorio – bar Kandinsky All around duo (pop)

Via Milano – bar Campi – Jolly blue duo (883 tribute)

P.zza San Giovanni – Wild boppers (rockabilly)

Domenica 22 settembre

mattina

Via Cardinal Tosi – Amemi Garden groove (pop, jazz)

Via S. Gregorio – bar Kandinsky – Davide Sardi duo (jazz)

Via Milano – bar Campi – D&C (dj+vibes)

P.zza San Giovanni – On the blue roof (pop)

pomeriggio

Via Cardinal Tosi – Amemi Bad wine (pop, rock )

Via S. Gregorio – bar Kandinsky – Turnin jazz (pop, jazz)

Via Milano – bar Campi – Red & noir (pop, jazz)

P.zza San Giovanni – Alberto Colombo duo (soul, blues).