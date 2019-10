Asfaltature, partono i lavori di notte

L’amministrazione Fagioli ha deciso di riproporre i lavori notturni di riqualificazione e miglioramento della città. Una decisione presa per andare incontro alle esigenze dei cittadini, commercianti e lavoratori saronnesi.

Una procedura introdotta per la prima volta l’anno scorso e che ha riscontrato diversi pareri favorevoli da parte della cittadinanza. Questo il motivo per il quale è stato deciso di riproporla.

Di seguito il programma degli interventi che nello specifico riguarderanno lavori di asfaltature in diverse vie della città. L’inizio è previsto per lunedì 7 ottobre dalle ore 20 alle ore 6 (tempo permettendo); l’orario sarà uguale per tutti i giorni. Nelle vie interessate sarà vietata la circolazione.

• Lunedì 7 ottobre: Via Roma e incrocio di Via Monte Pasubio;

• Martedì 8 ottobre: Via Manzoni;

• Mercoledì 9 ottobre: Via Varese;

• Giovedì 10 Ottobre: Piazza Cadorna/Via General Cantore;

• Venerdì 11 ottobre: se saranno concluse tutte le asfaltature precedenti si procederà con via Banfi-Bucco.

Questo appalto segue i lavori iniziati a metà settembre e ancora in corso. La decisione di quali strade asfaltare di notte è stata presa in base al flusso viabilistico per non creare particolari disagi alla circolazione.