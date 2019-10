Calimero premia i piccoli atleti delle Pulciniadi 2019

Centinaia di bambini in piazza Repubblica nella mattinata di venerdì 18 ottobre hanno disputato con grande impegno e ampi sorrisi le Pulciniadi, le Olimpiadi dei piccoli che hanno aperto ufficialmente la tre giorni di sport della “Varese city run” che termina domenica con le gare città. Mascotte della manifestazione Calimero, il pulcino nero, che ha premiato con una medaglia tutti i piccoli atleti per l’entusiasmo dimostrato.

“Spero continuerete negli anni a praticare sport con la stessa gioia che mostrate oggi”, ha augurato l’assessore comunale allo sport Dino De Simone agli oltre 360 i bambini cinquenni di 15 scuole materne cittadine che hanno partecipato alla manifestazione. Divisi in quattro squadre i piccoli atleti si sono sfidati su altrettanti percorsi a base di minibasket, ginnastica artistica, atletica e abilità ludico-motorie, guidati dalle loro maestre (una sessantina) e dagli istruttori di 4 società sportive (OmniaGym Sportpiù, Robur et Fides, Csi Varese ed EnergicaMente).

Tra tiri al canestro, salti, capriole e rotolamenti vari i piccoli atleti durante la mattinata ciascun bambino ha percorso circa 5 chilometri: “Siete stati bravissimi – ha detto loro il presidente di EnergicaMente, Stefano Colombo – siete pronti per la corsa di domenica mattina!” Tutti i bambini che hanno partecipando alle Pulciniadi infatti sono automaticamente iscritti al percorso Varese Five 5K, quello più semplice. E in caso davvero domenica mattina dovesse piovere i bambini potranno comunque divertirsi alla Varese city run con l’inaugurazione del Ludobus all’interno del centro commerciale Le Corti.