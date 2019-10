Varese City Run, un percorso indimenticabile da non perdere

Tre gare, tre distanze, tre giorni dedicati alla corsa: Varese si fa in tre per promuovere la prima edizione della Varese City Run, evento destinato a rivoluzionare il rapporto della città con il podismo. Il 20 ottobre sarà una data storica per la città lombarda: i lavori fervono per la prima edizione della Varese City Run che nella sua prova competitiva prevede 20 km, altra distanza facente parte del novero ufficiale della FIDAL.

Il tracciato di gara ha una caratteristica: la varietà. Forse non sarà l’ideale per guardare continuamente il cronometro, ma mentalmente terrà sempre impegnati consentendo oltretutto di poter dare uno sguardo d’insieme alla città, ai suoi pezzi storici ma anche al circondario con i suoi prestigiosi castelli (Biumo Superiore, Sant’Ambrogio, Velate, Avigno, Masnago, Casbeno) e ai principali impianti sportivi varesini, dall’Ippodromo delle Bettole al Palazzo del Ghiaccio, dal Palazzetto teatro degli indimenticabili successi dell’Ignis di basket allo Stadio e alla Piscina Comunale. Luogo di partenza è Piazza Repubblica, da dove il tracciato si dipana inizialmente per i viali e i luoghi storici della città mentre l’arrivo sarà nel parco secolare dei Giardini Estensi. Se tutto ciò non basta, gli organizzatori hanno pensato bene di far conoscere attraverso i 20 km del percorso anche le Ville di Varese: Villa Panza perla del Fai, Villa Ponti, Villa Toeplitz che addirittura sarà attraversata dal percorso.

Insieme alla gara competitiva, gli organizzatori proporranno anche le due prove non agonistiche di 10 e 5 km (VARESE FIVE 5K e VARESE TEN 10K), che prenderanno il via sempre da Piazza Repubblica alle 9:40, ossia 10 minuti dopo lo start della 20 km agonistica. Questo per quanto riguarda la parte podistica, perché intorno alla Varese City Run gli organizzatori hanno allestito un vero happening della durata di tre giorni, che darà modo anche a chi verrà da fuori di godersi una Varese diversa e gioiosa: in programma infatti ci sono le Pulciniadi per coinvolgere anche i bambini, la Street Food Parade, la Silent Disco, SportinFesta, insomma un pieno assoluto di divertimento e coinvolgimento popolare.

Le iscrizioni si chiuderanno ufficialmente il 18 ottobre, per questa settimana il costo di iscrizione alla 20k FIDAL è ancora di 30 euro mentre da martedì 15 si passerà a 40 euro. Premiazione per i primi 5 uomini e donne assoluti. Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati presso lo stand degli organizzatori al Villaggio Sportivo in Piazza Repubblica, sabato dalle 14:00 alle 22:00 e domenica dalle 7:00 alle 8:00.

Per informazioni: Sportpiù S.P.D. a r.l. tel. 0331.1710846, www.varesecityrun.it info@varesecityrun.it