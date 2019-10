Quattrocento mini-atleti per le Pulciniadi: le Olimpiadi dei piccoli

La Olimpiadi delle scuole materne di Varese tornano in piazza per la seconda edizione delle Pulciniadi che vedranno scendere in campo circa 400 bambini di cinque anni, accompagnati in quest’avventura da 56 maestre delle 15 scuole dell’infanzia della città che hanno aderito alla manifestazione.

L’evento, in programma per venerdì 18 ottobre dalle ore 9.30 in piazza Repubblica, aprirà la tre giorni di sport promossa da “Varese city run“ che si concluderà nella mattinata di domenica 20 ottobre con le gare di corsa (tutti i mini-olimpici saranno automaticamente iscritti al percorso Varese Five 5K).

Attraverso il gioco, il movimento e lo sport i bambini saranno stimolati a confrontarsi tra di loro e nello stesso tempo sperimenteranno la cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. A guidarli nei diversi percorsi preparati per loro, gli istruttori di 4 società sportive (OmniaGym Sportpiù, Robur et Fides, Csi Varese e EnergicaMente) che divideranno i piccoli partecipanti in grosse squadre di colore diverso per stimolare la conoscenza reciproca. “Sarà una splendida giornata di sport, senza agonismo, dove la sana competizione sarà anzitutto con la propria voglia di crescere”, ha detto Stefano Colombo, presidente di EnergicaMente ringraziando per il sostegno Fondazione comunitaria del Varesotto e tutte le realtà che collaborano a vario titolo all’organizzazione delle Pulciniadi.

Il riscaldamento sarà affidato a un’istruttrice di Zumba e poi le squadre si divideranno sui diversi percorsi a base di Minibasket, ginnastica artistica, atletica e abilità ludico-motorie. E infine la premiazione per tutti i partecipanti, tutti vincitori.

“Sarà una festa coloratissima per i bambini della città protagonisti di un sistema educativo davvero integrato, dove pubblico e privato lavorano insieme in maniera sinergica ed efficace”, ha aggiunto entusiasta l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.